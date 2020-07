Club Brugge trekt zich terug uit de raad van de Pro League

Morgen komt de raad van bestuur van de Pro League samen. Een belangrijk punt op de agenda is de stemming over de zitjes in die raad. Club Brugge-manager Vincent Mannaert heeft vandaag zijn collega's alvast laten weten zich morgen niet herkiesbaar te stellen.

Interessante wending in de verkiezing van de raad van bestuur van de Pro League.

Morgen wordt de raad van bestuur verkozen. Maar Vincent Mannaert, manager van Club Brugge, liet vandaag via e-mail weten dat hij zijn kandidatuur intrekt.

Volgens Mannaert is er in de raad meer sprake van een belangentegenstelling dan een belangenvereniging. "Het voorbije jaar was er weinig verkwikkeld in de Pro League", liet hij optekenen. Ook de bijna twee miljoen euro corona-premie die Club Brugge moest betalen kwam in de mail terug ter sprake, meldt Het Nieuwsblad.

Mannaert zette zich de voorbije jaren hard in binnen de raad van bestuur en vele collega's vinden het dan ook jammer om hem te zien gaan. Toch hebben ze begrip voor zijn beslissing.

Tevens was Club Brugge ook een van de weinige G5-clubs voorstander van een competitieformat zonder play-offs én 18 ploegen in eerste klasse in plaats van 16.

Club Brugge liet wel weten dat ze haar andere rollen achter de schermen van de Pro League en in de algemene vergadering zal blijven vervullen.