Obbi Oulare onder de indruk van de nieuwe coach: "Hij staat voor mooi voetbal"

Obbi Oulare heeft er zijn eerste minuten onder nieuwbakken coach Philippe Montanier opzitten. De aanvaller speelde een helft mee tegen KV Kortrijk.

Tegen Waremme was de aanvaller nog afwezig, maar tegen KV Kortrijk was hij wel van de partij. Oulare leverde meteen een assist af aan de jonge Abdoul Tapsoba. "Woensdag voelde ik me niet goed. Ik had buikpijn, diarree, moest braken... Dus ben ik thuis gebleven. Nu voel ik me beter en ben ik blij dat ik 45 minuten heb kunnen spelen", vertelde de aanvaller.

Door het coronavirus is het wel aanpassen voor de voetballers. "Het is een langere voorbereiding, dat maakt het allemaal wel iets zwaarder. Maar ik ben klaar om erin te vliegen."

Voor Oulare waren het de eerste minuten onder Philippe Montanier. Zijn eerste indruk van de coach is positief. "Hij staat voor mooi voetbal. Hij bouwt verder op het werk van de vorige coach, maar steekt er wel zijn eigen ding in. We spelen aanvallend voetbal en dat is vooral voor ons aanvallers en voor de middenvelders leuk."

Montanier trainde in het verleden sterren als Griezmann en Dembélé. "Als je ziet wat hij bereikt heeft bij zijn vorige clubs en welke spelers hij groot gemaakt heeft, dan heeft de club er goed aan gedaan om hem te halen. Nu is het aan ons om zijn werk om te zetten naar resultaten op het veld en het verschil te maken. Er is nog ruimte voor verbetering, maar voorlopig gaat het goed."