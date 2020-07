'Barça-bestuurskamer wil brandje blussen en Griezmann volgend seizoen rol aanbieden die hij wil'

Het zit goed scheef tussen FC Barcelona en Antoine Griezmann. De Fransman wil zijn biezen pakken in Camp Nou, maar dat is tegen de zin van de bestuurskamer. Hopelijk is de lijm straf genoeg om de brokken te lijmen.

Quique Sétien zette Antoine Griezmann helemaal in zijn hemd door de Fransman pas in de slotminuten van de wedstrijd tussen FC Barcelona en Atlético Madrid - zijn voormalige werkgever nota bene - te laten invallen. De bestuurskamer van Barça wil het brandje echter snel blussen. De Catalaanse grootmacht betaalde afgelopen zomer maar liefst 120 miljoen euro voor de Franse wereldkampioen. Qua kapitaalsvernietiging kan het tellen. Wel kansen onder... Xavi? Bovendien is het zo goed als zeker dat Sétien na het seizoen zijn biezen mag pakken. Zijn opvolger zou er dan voor moeten zorgen dat Griezmann zich wél kan vinden in het systeem. Dat kan je HIER nog eens nalezen.