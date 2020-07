Vlotscorende ex-spits van STVV is nu een zakenman: "Kip, rundsvlees verkopen aan Afrikaanse supermarkten en kleren opkopen die C&A en H&M niet verkocht krijgen"

Wie kent deze nog? Désiré Mbonabucya, de spits die begin jaren 2000 met de regelmaat van de klok de netten deed bol staan bij Sint-Truiden. De nu 43-jarige Rwandees woont nog steeds in België en houdt zich bezig met zijn zaken.

Mbonabucya is een zakenman geworden. Naast zijn academies in Afrika houdt hij zich nog met andere ondernemingen bezig. "Met SMB heb ik net een deal onderhandeld met Masita, die donderdag wordt ondertekend. De volgende drie jaar mag ik hun sportkledij in Afrika aan de man brengen", vertelt hij in HBvL.

"Ik heb er al ervaring mee, want ik heb een exportbedrijf waarmee ik tweedehands- en nieuwe kledij naar Afrika breng. De kleren die ze hier in de H&M en C&A niet verkocht krijgen, bijvoorbeeld. Een blouse die 10 euro kost, kan ik hier voor 2 euro aankopen en ginder - rekening houdend met de transportkosten en dergelijke - voor 6 euro verkopen. Zo hou ik er iets aan over."

"Daarnaast heb ik nog een bedrijf dat voeding produceert - kip, rundsvlees... - en aan Afrikaanse supermarkten levert. (lachend) Ik ben een echte commerçant geworden.”