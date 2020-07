Ex-ploegmaat is zeker dat Vranjes nieuwe kans gaat grijpen bij Anderlecht: "Hij zei me dat hij nog nooit een organisatie van zo'n hoog niveau zag"

Toch wel een verrassing: van alle verdedigers die Anderlecht uitgeleend heeft, krijgt uitgerekend Ognjen Vranjes een nieuwe kans. Of hebben we met z'n allen de Bosnische verdediger verkeerd ingeschat? In Griekenland geniet hij grote faam als verdediger.

Dmytro Chygrynskiy, leider bij AEK Athene en ooit nog 12 matchen in het shirt van Barcelona, vormde een sterk koppel met Vranjes. Hij beweert dat het 'enfant terrible' met plezier terugkeerde. "Ogi houdt van België. Hij sprak regelmatig met me over Anderlecht en legde me uit dat hij nog nooit een organisatie van zo'n hoog niveau gezien had. Voor hem is het top en hij heeft echt zin om er te slagen", aldus Chygrynskiy in La DH.

In België zijn enkel zijn fratsen momenteel bekend. Zien we nu ook zijn andere kant? "Ogi is een speciale jongen. Hij heeft agressiviteit in hem. Het belangrijkste is om die karaktertrek in iets positief om te zetten. Dat het geen nadeel maar een voordeel wordt."