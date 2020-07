OFFICIEEL: Eupen strikt voormalig Belgisch jeugdinternational met verleden bij Standard en Beerschot

Eupen kan zijn derde inkomende transfer aankondigen. Eerder haalde het reeds Amara Baby en Théo Defourny naar de Kehrweg. De volgende versterking is Senna Miangue. Eupen had interesse getoond in de verdediger en huurt hem één seizoen van Cagliari.

De inmiddels 23-jarige Miangue genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Beerschot, tot het grote Inter Milaan een oogje op hem liet vallen. De Belgisch-Congolese speler trok in 2013 richting Milaan. Cagliari leende hem eerst zelf een half seizoen, vooraleer hem definitief over te nemen in juli 2017. Contract tot 2022 bij Cagliari Een jaar later volgde een nieuwe uitleenbeurt én een terugkeer naar België. Standard huurde hem twee seizoenen, maar doorbreken bij de Rouches lukte niet. Daardoor leek Miangue dus te moeten terugkeren naar Cagliari, waar hij nog een contract heeft tot 2022. Miangue speelde ook 41 matchen voor de Belgische nationale jeugdploegen. Eupen biedt hem dit seizoen alvast een uitweg. Miangue zal de ploeg vervoegen op stage in het Nederlandse Horst.