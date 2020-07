POLL: Zal u minder naar het stadion gaan door de nieuwe aanvangsuren?

Nieuwe rechtenhouder, nieuwe wetten. Eleven Sports had plannen om de aanvangsuren van de wedstrijden aan te passen en de Pro League is daar op de Algemene Vergadering van 7 juli mee akkoord gegaan. Alle acht wedstrijden hebben nu een ander startuur. Een goede evolutie?

Even ter verduidelijking: dit zijn nog eens de nieuwe aanvangsuren voor het seizoen 2020/21 in de Jupiler Pro League.

Vrijdag: 20u45

Zaterdag: 16u, 18u33 en 20u45

Zondag: 13u30, 16u, 18u15 en 20u45

Dit seizoen was er op zaterdag nog een overlapping bij de zaterdagavondwedstrijden -twee om 20u en een om 20u30-, maar komend seizoen zullen een wedstrijd pas beginnen als een andere is afgefloten.

Zo wil men van een dagje Belgisch voetbal kijken een familiegebeuren maken. Elke wedstrijd kan nu inderdaad apart bekeken worden, maar uit een enquête van Belgian Supporters is gebleken dat supporters niet zo enthousiast worden van de vroege aanvangsuren. Deze evolutie is dus niet naar de zin van de supporter in het stadion, toch een belangrijke stakeholder in het Belgisch voetbal.

Uw mening

En bent u voorstander van de nieuwe regeling. Laat het ons weten in de onderstaande poll.