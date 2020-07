Collega's geven Mannaert gelijk: "Hij geeft een signaal dat het moet veranderen en dat is de juiste aanpak"

De beslissing van Club Brugge om uit de Raad van Bestuur van de Pro League te stappen heeft voor commotie gezorgd. Vooral de kleinere clubs hebben het daar moeilijk mee, want ze beseften dat van de G5 vooral blauw-zwart aan het algemeen belang dacht.

Vincent Goemaere, voorzitter van stadsgenoot Cercle, is daar ook van doordrongen. "De mail van Vincent Mannaert was duidelijk. Hij geeft een signaal dat het moet veranderen en dat is mooi. Dat is de juiste aanpak. Het is heel jammer dat hij niet in het bestuur zal zitten, want je hebt sowieso grote clubs nodig om het Belgische voetbal te besturen. Hij was een waardige kandidaat om dat te doen. Maar ik hoop dat iedereen zijn signaal goed gelezen en begrepen heeft."

Ook David Meekers, voorzitter van STVV, vindt de beslissing spijtig. "Ja, ik was toch wel verrast. Ik hoopte dat hij zich kandidaat zou stellen voor de raad van bestuur, maar zijn mail spreekt boekdelen. Al zullen we in de Pro League nog gebruik kunnen maken van zijn kennis en ervaring."