KV Mechelen viseert linkerkolom: "Je wil er altijd wel nog iemand bij, maar niet gewoon om erbij te nemen"

KV Mechelen is aan zijn stage in Tubeke begonnen. Op het nationaal oefencentrum bereidt Malinwa de komende jaargang voor. Coach Wouter Vrancken is trouwens tevreden met de samenstelling van zijn kern.

Vrancken zag al enkele versterkingen komen. "De belangrijkste posities waar we iemand nodig hadden, zijn al ingevuld met Coucke en Bushiri. Voor de rest zien we wel wat er nog kan volgen. Als trainer wil je er altijd nog wel iemand bij, maar niet om er gewoon nog iemand bij te hebben. Dat moet iemand zijn met kwaliteiten en die ook binnen de groep past", klinkt het bij Sporza. Met deze kern viseert hij ook de linkerkolom. "Onze ambities? We proberen harder te werken om zo even goed of zelfs beter te kunnen doen dan vorig seizoen. We streven ernaar om de top 8 te halen. De top 4 lijkt mij een droom, als je kijkt naar de investeringen van de andere teams. Wij willen strijden voor de top 8. Dat moet onze ambitie zijn."