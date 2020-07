Beerschot houdt Club Brugge in bedwang in pittige oefenpot

Club Brugge en Beerschot hebben elkaar vanmiddag in evenwicht gehouden. Het werd 1-1 op het blauw-zwarte oefencomplex.

Beerschot kwam al na enkele minuten voetballen op voorsprong. Marius Noubissi kon profiteren van een te korte terugspeelbal van Ruud Vormer om de 0-1 op het bord te zetten.

Ook bij de 1-1 lag een foutje in de defensie aan de basis van het doelpunt. Krépin Diatta onderschepte een verloren trap en kon scoren. De landskampioen kon het overwicht in de tweede helft niet vertalen in doelpunten.

Dit zijn onze 11 die om 17 uur beginnen aan de oefenwedstrijd tegen landskampioen Club Brugge. Te volgen via livestreaming en verslaggeving op twitter. #clubee pic.twitter.com/6R6ijqdJme — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) July 8, 2020