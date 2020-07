Eleven Sports maakt prijzen bekend voor volgend seizoen: dit bedrag moet u betalen als u Belgisch voetbal wil zien

Op een persconferentie heeft Eleven Sports haar prijzen voor volgend seizoen bekendgemaakt. Als u het volledige pakket wil, zal u 14,99 euro per maand moeten betalen. Alleen Belgisch voetbal kost 10,99 euro per maand en alleen internationaal voetbal wordt 9,99 euro per maand.

Het volledige pakket (Belgisch+buitenlands voetbal) komt neer op 14,99 euro per maand of 149 euro per jaar. Als u alleen Belgisch voetbal wil zien, zal u 10,99 euro per maand of 109 euro per jaar moeten betalen en enkel internationaal voetbal (La Liga, Serie A, Bundesliga en andere sporten zoals NBA, NFL en UFC) zal 9,99 euro per maand of 99 euro per jaar kosten.