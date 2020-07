Nieuwe beweging 'Vista!' streeft naar leefbaar amateurvoetbal: "We willen niet dat lokale clubs worden doodgenepen door een TV-contract" & "De Bruyne is toch ook niet bij Genk begonnen"

Jeugd en financiën: dat zijn de grootste aandachtspunten van Vista!, een nieuw initiatief met als missie het amateurvoetbal weer leefbaarder te maken. Want door de bestaande kopzorgen, maar ook door de coronacrisis en de nieuwe TV-deal is het amateurvoetbal meer dan ooit onder druk komen te staan.

Bart Vandesompele is een van de initiatiefnemers van Vista!. Hij is bestuurder bij de Oost-Vlaamse eersteprovincialer FC Latem en wijst op de hoge nood aan structurele veranderingen in het amateurvoetbal. Er was fundamenteel iets mis en door de coronacrisis zijn meer ploegen zich daar bewust van geworden.

Coronacrisis als katalysator

"Alles zat al even in een dalende trend. Clubs trokken minder publiek en er zijn minder sponsors. Ook de inkomsten zijn dus stevig gedaald. Dan kan je als club proberen de kosten te verlagen of meer inkomsten te creëren. En dan was er plots de coronacrisis die een streep trok door de laatste maanden van het seizoen. Financieel gezien erg belangrijke maanden voor een club. Veel clubs zijn dus gaan beseffen dat het zo niet verder kan of ze moeten het nog beseffen", legt Vandesompele uit. "Anders zou het voor sommige clubs weleens verkeerd kunnen aflopen."

"Dan kan je wenen langs de zijlijn omdat ze je lolly hebben afgenomen, of dan kan je initiatief nemen en de zaken fundamenteel proberen te veranderen. Het is ergens wel logisch dat de KBVB geen geld wil geven aan clubs die boven hun stand leven of leven bij de gratie van een mecenas. Het gaat ons ook niet om centen van de KBVB of van de overheid, maar om een gezonde, stevige basis creëren voor het amateurvoetbal."

Plaffonering van vergoedingen

En om dat te verwezenlijken zijn er enkele aandachtspunten in het charter: plafonnering van vergoedingen aan spelers (enkel winstpremies) en trainers, meer middelen voor een betere infrastructuur, concrete samenwerking met derden: overheden, Voetbal Vlaanderen, KBVB.

Daarvoor rekent Vista! op zoveel mogelijk clubs die het charter ondertekenen. "Als clubs met die intentieverklaring akkoord gaan betekent het dat ze bereid zijn tot een mentaliteitswijziging. Dat willen we ook bereiken. We gaan geen clubs pesten met veel controles en zware boetes. Clubs die aan de vereisten voldoen zullen een kwaliteitslabel krijgen. In onze reeks met Latem zijn er bijvoorbeeld al acht van de zestien clubs die bereid zijn om mee te werken. En we zijn nog aan het groeien. En met hoe meer je bent, hoe kleiner het concurrentieel nadeel tegenover andere clubs."

Kevin De Bruyne is niet bij Racing Genk begonnen, hoor.

Bij Vista! hebben ze zich twee termijnen opgelegd. "Vanaf nu tot eind 2020 de verdere concrete uitwerking van het charter met focus op een nog betere én betaalbare jeugdopleiding, toepassing van duidelijke en transparant financiële regels én samenwerking qua expertise gekoppeld aan begeleiding. Tegen 2022 realisatie van een structurele samenwerking met overheid en federatie met concrete projecten en investeringen rond een betere en moderne aangepaste infrastructuur", klonk het in een persbericht.

Het tweede grote aandachtspunt van Vista! is de jeugdwerking. "Want het succes van België als voetballand begint bij lokale clubs en de jeugd en eindigt bij een EK of WK. Zonder het amateurvoetbal bestaat er geen Pro League en zonder een goede opleiding vanaf de duiveltjes geen Rode Duivels."

"We willen niet dat regionale clubs ten onder gaan omdat ze worden doodgenepen door bijvoorbeeld een tv-contract. Tel het aantal profspelers maar dat van hun jeugd tot de dag dat ze profvoetballer werden steeds voor dezelfde ploeg uitkwamen. Kevin De Bruyne is niet bij Genk begonnen, hoor. Wel bij Drongen. Een goede wisselwerking tussen prof- en amateurclubs is nu eenmaal nodig voor een goede doorstroming", aldus Vandesompele.

Opleidingsvergoeding

Een dus ook met de jeugd werd rekening gehouden in het charter. "Streven naar 30% jeugdspelers in eerste ploeg via een kwaliteitsvolle opleiding. Ondersteuning van de jeugdopleiding via opleidingsvergoeding tot 18 jaar", zijn twee aandachtspunten van Vista!.

Ondertussen is het charter van Vista! al door meer dan 80 clubs ondertekend. "Het is de tijd van de bestuursvergaderingen, dus er zijn de laatste dagen nog veel clubs bijgekomen", besloot Vandesompele.