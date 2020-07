Belgisch voetbal heefts sinds Propere Handen veel imagoschade geleden en het is er met de coronacrisis niet op vooruit gegaan

In het begin van de coronacrisis was er kritiek op de economische werkloosheid die werd ingeroepen door enkele clubs en nu is er het verhaal van de antiwitwaswet. En tijdens de coronacrisis zijn er nog al enkele zaken gebeurd die het imago van het Belgisch voetbal geen deugd hebben gedaan.

Het Belgisch voetbal is geen goede punten aan het scoren bij de publieke opinie. Na de dolle taferelen in de zomer van 2018 na de bronzen WK-medaille is de binnenlandse competitie al een paar keer door het stof gekropen. Eerst met 'Propere Handen' en de hele afwikkeling ervan. En ook tijdens de coronacrisis valt er flink wat te zeggen over de acties van de Pro League.

In 'Operatie Zero' werden Belgische clubs niet alleen beschuldigd van gesjoemel op het veld, maar werd ook een grootschalig onderzoek opgestart naar illegale financiële constructies en andere zaken die het daglicht niet mochten zien. Dan gaan er al snel wat wenkbrauwen omhoog bij de publieke opinie.

Om alles wat transparanter te maken wou men van de voetballerij een sector binnen de antiwitwaswet maken. Op het laatste moment kwam er dan toch een vorm van protest vanwege de Pro League en was er flink wat verontwaardiging vanuit politiek hoek. "Dit is een sector die jaarlijks 150 miljoen euro aan gemeenschapsgeld krijgt en toch zien ze het niet zitten om proper en transparant te zijn", klonk het bij SP.A-politicus Joris Vandenbroucke in Het Nieuwsblad.

De Pro League was snel om te reageren op de uitspraken van Vandenbroucke: "De Pro League verklaarde reeds onomwonden voorstander te zijn van een verplichting tot transparantie in de governance van haar leden, een aanbeveling die ook één van de conclusies was van de Commissie van onafhankelijke deskundigen." Maar het kwaad was al geschied.

En in het begin van de coronacrisis maakte het voetbal ook geen al te goede beurt. Terwijl men zich in de zorgsector uit de naad werkte en onze sociale zekerheid zijn nut bewees, zetten enkele clubs hun spelers en personeel op technische werkloosheid. En dat terwijl de voetballerij van een gunstregime geniet en dus nauwelijks bijdraagt aan de sociale zekerheid. Ook daar kwam flink wat kritiek op.

En ondertussen werd er gezocht naar oplossingen over de afwikkeling van de competitie. Een logisch voorstel zonder grote verliezers (18 ploegen in 1A volgend seizoen) werd niet behaald omdat eigenbelang werd nagestreefd. De term 'dubbele petten' viel te pas en te onpas. Werd er iets beslist dan werd die beslissing ook weer teruggedraaid. Aan een voetballeek kreeg je het niet meet uitgelegd.

Ook niet dat de beslissingen van de bevoegde commissie over de niet gegeven proflicenties werd in de sommige gevallen omgekeerd door het BAS. Het aantal beroepsprocedures was op een gegeven moment ook niet meer bij te houden. Het toppunt was misschien wel de beslissing van het BAS om de volstrekt overbodige match tussen Virton en Beerschot van eind januari te herspelen.

Kortom, veel opzienbarende beslissingen en gebeurtenissen op korte tijd die het imago van het binnenlandse voetbal niet veel goed doen. Dat het maar snel begin augustus is en de bal weer aan het rollen gaat!