"Er zijn grenzen aan de gulheid van de Staat": flink protest tegen technische werkloosheid voor profvoetballers

Belgische profclubs beginnen de coronacrisis en de financiële gevolgen ervan te voelen en zijn overgeschakeld op technische werkloosheid voor personeel, spelers en trainers. Dat leidde tot heel wat kritiek.

Zo vond Jean-Marie Dedecker het van hypocrisie getuigen en ook CD&V vindt het maar niets. "Topspelers, die jarenlang amper bijdroegen aan de sociale zekerheid, op tijdelijke werkloosheid zetten is in onze ogen niet correct", legde Leen Dierick van CD&V uit bij Het Nieuwsblad. "Er zijn grenzen aan de gulheid van de Staat."

"Topvoetballers betalen ongeveer 694,84 € per maand aan bijdragen, ongeacht het loon", ging partijgenoot Steven Matheï verder. "Dat is beduidend lager dan het reële loon als je weet dat een voetballer gemiddeld 337.000 € per jaar verdient. Het is voor ons moreel onaanvaardbaar dat zij nu op een stelsel terugvallen, terwijl ze er niet solidair voor hebben bijgedragen", besloot hij.

Het thema is al langer een heikel discussiepunt en hervormingen lijken onvermijdelijk.