"De Pro League is verworden tot een vereniging waarin elke beslissing direct in vraag wordt gesteld"

Geen Vincent Mannaert meer in de Raad van Bestuur van de Jupiler Pro League. Dat kondigde Mannaert maandag al aan.

Vincent Mannaert trekt zich terug als lid van de Raad van Bestuur van de Pro League en de CEO van Club Brugge heeft daar gegronde reden voor. "Mijn vertrek mag gezien worden als een statement. Binnen de Pro League wordt alles in twijfel genomen. De Pro League is verworden tot een vereniging waarin elke beslissing die wordt genomen in vraag wordt gesteld."

Volgens Mannaert moet er heel wat veranderen. "Het begint met alles transparanter te maken. De eindbeslissingen van het BAS bijvoorbeeld. Waarom mag niemand die licentiedossiers bekijken waar zo veel om te doen is? Met alle respect voor de privacy, maar waarom liggen die documenten niet open en bloot op tafel", citeert Het Belang van Limburg.

"Ik zal tijdens de algemene vergaderingen erop toezien dat de sportieve logica wordt gerespecteerd en dat het Belgisch betaald voetbal op een duurzame en financieel leefbare manier de toekomst ingaat. Vanaf nu tellen daden, geen woorden", sluit Mannaert af.