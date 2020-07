Pieter Gerkens is weer helemaal fit en mag bij Anderlecht blijven, maar ziet hij dat zelf wel zitten?

Heeft Pieter Gerkens nog een toekomst bij Anderlecht? Als het aan de trainers ligt wel, maar wil de polyvalente middenvelder zelf blijven?

Na twee seizoenen met heel wat speelminuten beleefde Pieter Gerkens in het seizoen 2019/20 een echt rotjaar. Door een hielblessure kwam hij slechts zeven keer in actie voor paars-wit. Door een vervelende voetblessure was zijn seizoen al in september voorbij.

Nu is de 25-jarige middenvelder weer helemaal fit. Volgens Het Nieuwsblad mag Gerkens van Vincent Kompany en Franky Vercauteren bij de club blijven. Zelf zou hij er nog niet helemaal uit zijn.

Bij Anderlecht is er wellicht geen prominente rol weggelegd voor hem. Vorig seizoen was er al interesse van Standard, Zulte Waregem en STVV, maar zijn jaarloon van 500.000 zou weleens een struikelblok kunnen vormen voor kandidaat-overnemers.