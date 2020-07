Club Brugge geeft belofte contractverlenging, andere jeugdspeler trekt naar NEC

Club Brugge laat op haar website weten dat belofte Noah Aelterman bijtekent tot 2022. De 19-jarige youngster speelde zichzelf dit seizoen in de kijker in de Youth League.

Club Brugge en Noah Aelterman tekenen een verbintenis tot 2022.

Aelterman speelt sinds 2019 bij Club Brugge, hij kwam over van KAA Gent en speelde voordien bij Lokeren.

De aanvaller was in de Youth League goed voor vier doelpunten en één assist in zeven wedstrijden en Club laat op haar website nog weten dat hij deze voorbereiding mag starten als stagiair in de A-kern van Philipphe Clement.

Verder vertrekt de 18-jarige Mathias De Wolf bij Club Brugge. De jeugdspeler trekt naar NEC Nijmegen en tekende daar een contract voor drie seizoenen.

De middenvelder was in de Youth League ook goed voor 4 doelpunten in 7 wedstrijden.