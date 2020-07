Club Brugge laat zich niet opjagen: "Wij kopen niet voor de bekerfinale of de eerste wedstrijden"

Het is stil in Brugge... Bij Club is er nog geen enkele transfer gedaan, maar ze hebben ook nog niemand laten vertrekken. Sportief directeur Roel Vaeyens laat weten dat ze enkel voor grote kwaliteit gaan.

"We hebben nog niemand gehaald, maar er zijn ook nog geen sterkhouders vertrokken”, aldus Vaeyens bij Het Nieuwsblad. “Het seizoenbegin is pittig, maar zal onze transferpolitiek niet veranderen. Wij kopen niet voor de bekerfinale of voor de eerste wedstrijden, maar voor de lange termijn. Je ziet ook dat de transferactiviteit opschuift door de coronacrisis." Intussen werd Razvan Marin weer aan Club gelinkt vanuit Nederland, maar de voormalige middenvelder van Standard zou niet al te hoog op het lijstje staan. Om een mogelijk vertrek van Dennis of Diatta op te vangen, hengelt blauw-zwart wel nog altijd naar Edmilson.