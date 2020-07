Politici Els Ampe en Ben Weyts stellen zich vragen bij nieuwe aanvangsuren: "Ik heb hier geen goed gevoel bij"

De amateurclubs zijn niet te spreken over de nieuwe aanvangsuren van de wedstrijden in de Jupiler Pro League en de Belgische supporter evenmin. Ook in de politiek is men sceptisch tegenover de veranderingen. Onder meer Vlaams Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) stelt er zich vragen bij.

Lukaku en De Bruyne "Ik heb hier geen goed gevoel bij", citeerde Het Nieuwsblad Ben Weyts tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. "De Pro League kiest voor tv-geld, maar De Bruyne en Lukaku zijn wel begonnen bij Drongen en Rupel Boom." "Dit is denken op de korte termijn, snelle winst via tv-geld. De langetermijngevolgen worden uit het oog verloren. De Pro League zou toch eens met de amateurs aan tafel moeten zitten. Tegelijkertijd kan ik geen Vlaams belastinggeld geven na beslissingen van een private organisatie", aldus de N-VA-politicus, die zich ook afvroeg of er bij de nieuwe time slots ook rekening werd gehouden met de politiekorpsen en de lokale besturen. Ook bij Open VLD, PVDA, SP.A en Vlaams Belang was er kritiek. "Provinciale ploegen vragen solidariteit en compensatie. De jeugdspelertjes dreigen niet meer dezelfde vorming te krijgen. Want er zullen minder inkomsten zijn om goede opleidingen te geven", aldus Els Ampe (Open VLD).