Club Brugge-target dan toch niet op weg naar Rusland: "Waarom zouden ze nu minder accepteren dan wat Club Brugge bood in januari?"

Het getouwtrek rond Adolfo Gaich is nog steeds aan de gang. Een transfer naar Rusland leek in kannen en kruiken, maar daar zou niets van aan zijn volgens de manager van Gaich.

In januari wou Club Brugge nog 13 miljoen euro op tafel leggen voor Adolfo Gaich, maar San Lorenzo achtte dat niet voldoende. De kapitein van de Argentijnse beloftenploeg zou vorige week ineens voor 'slechts' 8,5 miljoen euro naar CSKA Moskou trekken.

Maar daar is dus niets van aan volgens de manager van Gaich. "Waarom zou San Lorenzo nu een bod accepteren van 8,5 miljoen euro, terwijl het in januari nog een bod van 13 miljoen euro afwees? Rusland is geen optie voor Gaich."

Gaich wordt aan verschillende clubs gelinkt. Zo zouden ook AS Roma, Sevilla en Nantes de Argentijn naar Europa willen halen. Of Club Brugge nog een poging gaat wagen voor Gaich, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.