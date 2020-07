Genkse kleedkamer niet op zijn gemak na positieve coronatest Onuachu

't Is een voorbereiding met horten en stoten bij KRC Genk. Een miljoenenaankoop zit nog steeds vast in zijn land, een speler is getroffen door malaria en een andere zit in quarantaine door een coronabesmetting. Vooral dat laatste zorgt voor onrust in de kleedkamer.

Eigenlijk had Genk gisterenavond tegen Termien willen spelen, maar de spelers lieten aan trainer Hannes Wolf verstaan dat ze dat eigenlijk niet zagen zitten. De onrust is vrij groot nadat spits Onuachu positief testte. Die kwam terug en werd twee keer getest, telkens negatief. Maar de derde test was wel positief. Ondertussen had hij al een paar trainingen meegedaan en nu zijn de spelers bevreesd ook besmet te zijn. Niemand toonde symptomen en iedereen is opnieuw getest, maar het wordt nog even afwachten.