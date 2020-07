Twee jaar later heeft Martinez nog altijd geen spijt: "Vanuit mijn standpunt was het anders, we hebben ons spel gespeeld"

Het is precies twee jaar geleden dat de Rode Duivels op het WK in Rusland onderuit gingen in de halve finales. Roberto Martinez is ervan overtuigd dat die ervaring ons nationale elftal in de toekomst zal helpen.

In een gesprek met Het Nieuwsblad bevestigt Roberto Martinez dat hij zonder spijt kan terugkijken. "In de kleedkamer was de frustratie enorm, wat normaal is. Je bent nooit klaar om een halve finale te verliezen. Maar vanuit mijn standpunt als trainer was het anders."

De bondscoach meent dat de Duivels de match hebben gespeeld die ze moesten spelen. "Ik vind dat het niet zo slecht gedaan hebben. Als we met 2-0 hadden verloren na twee doelpunten op counter van Mbappé, dan zou ik dat niet kunnen zeggen. Want we weten dat dat hun kracht was."

63% balbezit

Dat dit de uitslag niet heeft bepaald, geeft Martinez moed voor de toekomst. "Als ik terugblik op de 5-2 in Zwitserland, heb ik wel spijt. In tegenstelling tot de match tegen Frankrijk. We hebben niet altijd de juiste keuzes gemaakt zoals in de matchen voordien, dat is waar. Maar onze ingesteldheid was er, we hadden 63% balbezit. We hebben risico's genomen en ons spel gespeeld: we waren België."