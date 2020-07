Beerschot haalt ex-speler terug als linietrainer bij de jeugd

Beerschot is bezig om de lege plekjes in de staff op te vullen. Zaterdag kondigden ze een nieuwe linietrainer en video-analist van de Youth Academy aan.

Ex-speler Nico Van Der Linden wordt linietrainer van de U15 tot de beloften. Van Der Linden kwam als 18-jarige bij de A-kern piepen onder de vleugels van Marc Brys. Tien jaar later was hij een van de spelers die het toenmalige Beerschot-Wilrijk uit de nood hielpen in eerste provinciale.

Op de clubwebsite reageert Van Der Linden duidelijk blij op zijn nieuwe functie. "Ik heb hier bijzondere jaren beleefd. Veel van de mensen met wie ik in het verleden heb samengewerkt, zitten hier nu ook. Dat heeft me alleen maar geholpen om voor deze uitdaging te gaan", klinkt het.

Ook ex-spelers Tosin Dosumnu enTome Pacovski zitten in het trainerskorps van de Beerschotse Youth Academy.

Nieuwe video-analist

De Youth Academy is ook opgevuld met een video-analist. Bram Keppens gaat die functie op zich nemen. Keppens werkte de voorbije jaren voor Seraing, waar hij samenwerkte met Emilio Ferreira. "Ik was onder de indruk in de werking en de professionaliteit", zegt Keppens bij zijn aanstelling. "Beerschot is een mooie en amibitieuze club."