Clement bevestigt andermaal vertrek van sterkhouder: "Ik neem spelers hun droom niet af"

Met de contractverlenging van Balanta onderstreepte Club Brugge nog eens zijn voornaamste ambitie op de transfermarkt: langer houden wat goed is. Dat lukt echter niet altijd, want coach Philippe Clement beseft dat de tijd voor sommigen rijp is om andere horizonten te verkennen.

De speler die het vaakst in verband gebracht wordt met een transfer bij blauw-zwart is ongetwijfeld Emmanuel Dennis. In een interview in Het Laatste Nieuws bevestigt Clement dat het verhaal van de Nigeriaanse aanvaller hoogstwaarschijnlijk eindigt deze zomer bij de Bruggelingen. "Ik ben daarin heel nuchter. Ik neem spelers hun droom niet af. Als je dat doet, ben je ze tóch kwijt. Tenzij ik echt overtuigd ben dat ze de foute club kiezen. Dan zal ik hen vragen: 'Zou je dat wel doen?", geeft Clement toe. Premier League De T1 van Club geeft Dennis alvast een tip mee waar hij het beste zou aarden: "De Premier League. Er liggen ruimtes voor snelle spitsen, het publiek ginder houdt van types als Dennis, en Dennis zal houden van de buzz die de Premier League teweegbrengt."