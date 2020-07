Niet alleen Lestienne is gegeerd wild bij Standard: Italiaanse, Spaanse en Nederlandse interesse in sterkhouder

Standard heeft het financieel niet al te breed, maar van een exodus zal er volgens CEO Grosjean geen sprake zijn. De Rouches willen boter bij de vis voor hun sterkhouders.

Dat is zichtbaar bij de situatie rond Maxime Lestienne. De vleugelflitser kan in het Midden-Oosten flink gaan cashen, maar de Rouches willen vijf miljoen euro ontvangen voor Lestienne. Al Ain komt voorlopig nog niet in de buurt met hun bod.

Ook Zinho Vanheusden lokt de nodige belangstelling uit in het buitenland. De kapitein van de Belgische U21 werd vorig seizoen naar Sclessin gehaald voor 12,5 miljoen euro en dus zullen de geïnteresseerden diep in de buidel moeten tasten voor Vanheusden.

Volgens Het Laatste Nieuws is er interesse van zijn ex-club Inter, maar ook enkele clubs uit Spanje en Nederland lonken naar de diensten van de talentvolle verdediger.