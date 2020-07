Nicolas Raskin staat voor jaar van de doorbraak: "Ik speel waar de coach wil, maar op die positie voel ik mij het best"

Nicolas Raskin werkt bij Standard volop aan zijn doorbraak en de jonge middenvelder kan wel eens een belangrijk seizoen tegemoet gaan.

Voor de derde oefenwedstrijd op rij kreeg Nicolas Raskin zijn kans bij Standard. "Ik probeer er het beste van te maken met de speelminuten die ik krijg van de coach", zegt de 19-jarige middenvelder. Voorlopig doet hij dat als verdedigende middenvelder. "Ik kan evengoed op de 8 of de 10 spelen, maar mijn voorkeur gaat naar de 6. Daar voel ik mij het beste, al speel ik waar de coach wil."

Wat verwacht Montanier van de jonge middenvelder? "Hij vraagt me steeds om eenvoudig te voetballen. Proberen de bal te recupereren en afspelen. En ook dat ik zoveel mogelijk vrijloop. We spelen vaak op een snel tempo en dus vraagt hij me om in twee of maximaal drie tijden te spelen."

Raskin begon meer en meer aan de deur te kloppen bij Standard, maar dan kwam het coronavirus. "Jammer, maar er zijn belangrijkere zaken dan voetbal. Gezondheid bijvoorbeeld."

Tijdens de lockdown spendeerde hij veel tijd met Antoine Colassin van Anderlecht. "We kennen elkaar van bij de nationale jeugdploegen. Ondertussen kennen we elkaar dus wel al even. We hebben samen wat getraind en dat heeft ons beide goed gedaan, ondanks de rivaliteit. En natuurlijke zijn er enkele weddenschappen ontstaan voor het komende seizoen", lacht de 19-jarige middenvelder.