Mazzu maakt comeback op de bank maar verliest tegen eersteprovincialer

Union heeft is het nieuwe seizoen met een valse noot gestart. De club van trainer Felice Mazzu verloor van eersteprovincialer Crossing Schaerbeek met 1-0. Mazzu was vooral blij om opnieuw trainer te zijn.

Mazzu heeft ook lessen getrokken uit de wedstrijd. "Ik ben helemaal niet ontevreden, er waren positieve en negatieve zaken. Het is gewoonweg nog te vroeg om conclusies te trekken want niet iedereen heeft op zijn vaste positie gespeeld. We zullen een beter zicht hebben binnen enkele wkeen", klinkt het bij de coach.

Mazzu werd in november ontslagen bij Racing Genk en is tijdens de coronabreak naar Union gehaald. Hij heeft dus bijna 8 maanden niet meer op de bank gezeten als trainer. "Het doet me enorm veel deugd om opnieuw trainer te zijn en op de bank te kunnen zitten. Ik had natuurlijk liever een ander resultaat gezien. We zullen moeten groeien en we zullen er alles aan doen om zo hard mogelijk te werken", besluit Mazzu strijdvaardig.