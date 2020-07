Beerschot wil voormalige sterkhouder terughalen naar het Kiel

Beerschot weet nog niet waar het volgend seizoen zal spelen, maar heeft wel al een ploeg. Zowat alle contracten werden verlengd, maar dat betekent niet dat de Ratten al klaar zijn met hun huiswerk.

Beerschot wil een ploeg bouwen voor 1A en als het even tegenvalt willen ze een ploeg die de kop speelt in 1B. Ze hebben nu interesse in ex-speler Jan Van Den Bergh. Die vertrok in 2019 op het Kiel naar AA Gent, maar kon daar na een zware hoofdblessure zich nooit doorzetten.

Hij werd de voorbije maanden uitgeleend aan OH Leuven, maar HLN weet dat hij de Buffalo's nu mag verlaten. Beerschot zal wel in 1A moeten spelen, want Van Den Bergh geniet nog interesse en wil in de hoogste klasse uitkomen.