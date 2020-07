Boeman van de Rode Duivels overweegt zijn toekomst

Sinds 2012 staat hij aan het roer bij de Franse nationale ploeg, maar de 51-jarige Didier Deschamps weet nog niet of hij dat nog veel langer zal doen.

De architect achter de wereldtitel in 2018, al zullen veel Belgen daar niet graag meer aan herinnerd worden. Deschamps slaagde erin om van Frankrijk een stevig blok te maken en het land zo langs Argentinië en België te loodsen naar de wereldtitel.

Of Deschamps nog veel langer bij de nationale ploeg zal blijven is onzeker. De coach liet zich tegenover RTL uit over zijn toekomst bij Frankrijk.

"Na het WK in Qatar zal ik 10 jaar coach zijn van de nationale ploeg. Iets waar ik enorm trots op ben. Of ik daarna nog coach zal zijn, dat weet ik niet. Ik wil niks uitsluiten, maar ik zie mezelf niet meer coach blijven. Ik mis de adrenaline om verder te gaan."

Deschamps verlengde zijn contract in december nog tot na het WK in Qatar in 2022.