Manchester City ontvangt goed nieuws van TAS

Manchester City wordt niet voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal. Die straf werd de club opgelegd nadat het de FFP-regels overtrad, maar krijgt in beroep toch een strafvermindering.

Nadat het gesjoemeld had met de Financial Fair Play-regels kon Manchester City zich verwachten aan een Europese ban voor twee jaar. De Engelse club ging echter in beroep en heeft daarin gelijk gekregen.

Manchester City zal de komende twee jaar dus wel Europees kunnen spelen. De boete van 30 miljoen euro werd ook verlaagd naar 10 miljoen euro.

Dat is goed nieuws voor Manchester City. Niet alleen omdat het weer gewoon Europees kan spelen, maar ook veel sterspelers zullen de club niet verlaten. Zo was er sprake van een vertrek van Kevin De Bruyne.