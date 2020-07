Standard maakt kennis met Philippe Montanier, die met nieuw systeem experimenteert : "Ik moet kalmer worden, ik ben impulsief"

Zaterdag oefende Standard tegen OHL op Robert-Louis Dreyfus Academie. In de wedstrijd, die twee keer 60 minuten duurde werd het 1-2 voor OHL. Of 1-1 en 0-1, zoals u wilt. Opvallend: Montanier experimenteerde met een 3-4-3 systeem.

Na twee opeenvolgende overwinningen tegen Waremme (5-0) en Kortrijk (3-2) kwam er tegen OHL een einde aan de zegereeks van de Rouches. Na het eerste uur stond het 1-1, maar in het laatste uur scoorde OHL nogmaals. Standard-coach Philippe Montanier was na afloop relatief tevreden met wat hij te zien kreeg van zijn team. Dat liet hij weten aan onze collega's van Walfoot.

"Het was erg interessant om iedereen zestig minuten aan het werk te kunnen zien", bekent Montanier, die verrassend genoeg koos voor een 3-4-3. "Ik zag goede dingen, maar uiteraard ook veel zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Logisch, want we hebben nog niet veel tijd gehad om aan dit systeem te werken. Er zat regelmatig veel beweging in ons spel, maar eerlijk is eerlijk: OHL heeft ons vaak ook erg pijn gedaan. Er zullen nog duidelijke afspraken gemaakt moeten worden.

"Dat eerste tegendoelpunt? Het leek wel opendeurdag dat eerste kwartier. Maar dat zijn zaken die we nog zullen wegwerken de volgende weken", verzekert de Franse coach.

Standard gooit zijn bekende 4-3-3 zeker niet overboord, maar het is geen overbodige luxe om te kunnen omschakelen naar een systeem met drie centrale verdedigers. "Het is altijd interessant om verschillende systemen te kunnen spelen. Voor mij als trainer kan ik zien hoe het team reageert op die veranderingen en wat de tactische flexibiliteit van mijn spelers is. En bovendien: soms is een verandering van systeem nodig om een wedstijd over de streep te trekken. Ik ben dan ook tevreden over de test die ik deed tegen OHL."

Desondanks uitte de ex-coach van Lens en Real Sociedad zaterdag meermaals zijn ongenoegen. "Ik moet wel kalmer worden, dat klopt. Soms ben ik een beetje impulsief. Enkele plexiglazen moesten er al aan geloven, gelukkig heb ik sterke handen", glimlacht de Fransman. "Maar het is ook waar dat mijn spelers zich snel ergeren, bij balverlies of een technische fout. Ik weet dat er vermoeidheid in de groep schuilt, want het is andermaal een zware week geweest. Maar net dan moeten we het simpel houden. Nu brachten spelers zichzelf en hun teammaats te vaak in moeilijkheden. De bal zeven kaar raken haalt niets uit, dat vertraagt het spel alleen maar. Nee, ik wil vloeiend voetbal zien met drie à vier verticale passen, gevolgd door een voorzet. Duidelijk, simpel én doeltreffend: dat is waar we naartoe willen", besluit de T1 van de Rouches.