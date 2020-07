🎥 Geweldig! Kolos Akinfenwa (102 kg) promoveert: "Enige die me mag bellen is Klopp!" En dan gebeurt dit...

Nadat hij enkele jaren geleden zonder club zat, liet hij de wereld weten dat hij nog lang niet klaar was en "alle managers hem mochten bellen". De nu 38-jarige Akinfenwa - bijgenaamd The Beast - zei bij de viering na de promotie gisteren dat "enkel Klopp hem deze keer mocht bellen om samen te vieren".

En wat gebeurde er? Het bericht geraakte tot bij de Duitse coach van Liverpool en die belde hem prompt op met een videocall. "Congratulations big man!" Maar kijkt u vooral ook naar het interview dat hij gaf na de match!

🗣 - "Tell me what we did!? I don't think they heard you at the back!"



📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂 pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep