'Klacht van KV Mechelen zorgt voor vertraging in overnamedossier Moeskroen'

De overname van Moeskroen door het Franse Lille is nog steeds niet helemaal rond. En daar zit ... KV Mechelen voor iets tussen, zo blijkt.

De voorbije jaren liepen er meermaals klachten binnen bij onder meer het BAS met betrekking tot de licentievoorwaarden van Moeskroen.

Door een klacht uit 2018 van KV Mechelen loopt er nog steeds een gerechtelijk onderzoek tegen Les Hurlus, waarvan Lille akte heeft genomen.

Indekken

Volgens Het Nieuwsblad is dat een van de redenen waarom de overnamedeal voorlopig nog niet helemaal rond is. De Franse topclub Lille wil op alle gebied zijn juridische voorzorgen nemen.

Ook de aansprakelijkheidsgarantie was nog een issue, omdat Lille zich wil beschermen tegen mogelijke schulden gemaakt door de vorige eigenaar. De onderhandelingen over de overname zouden volgens de krant ondertussen wel in vergevorderde status zijn.