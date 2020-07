Elias Cobbaut? Dat is dan 10 miljoen euro aub

Zou Elias Cobbaut Anderlecht verlaten? Niets kan hem tegenhouden, behalve misschien zijn prijs: paars-wit zal hem niet voor een klein bedrag laten gaan.

Elias Cobbaut (22 jaar) heeft een nogal vreemde status binnen RSCA: van diegene die de club bereid is te verkopen, heeft hij de hooste marktwaade (Verschaeren, Doku en Lokonga buiten beschouwing gelaten). Volgens La Dernière Heure zou Anderlecht zijn speler inderdaad willen laten gaan... voor 10 miljoen euro.

Een dergelijk bod zou dus met belangstelling bekeken worden in Brussel. Door de komst van Bogdan Mykhaylichenko is de positie van linksback versterkt. En centraal achterin lijken er opties genoeg te zijn. Cobbaut is dan misschien wel een van de spelers die Kompany en Vercauteren het meeste kunnen missen. Kortom: de deur staat open, maar ze zullen de Rode Duivel er zelf niet in duwen.