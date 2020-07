Transfers in Engeland van eind juli tot begin oktober

In de Premier League zal de transfermarkt deze zomer van 27 juli tot 5 oktober lopen. Daarmee volgt de Premier League de aanwijzingen van de UEFA.

Door de coronacrisis zal de Premier League op 26 juli ten einde komen. Een dag later gaan dus de transferdeuren open in Engeland. Normaal gezien is die transfermarkt al open vanaf midden mei. Maar aangezien het seizoen nog lang niet afgelopen was, is die datum dus uitgesteld.

De UEFA had aan de verschillende voetbalfederaties gevraagd om het start- en eindpunt van de transferperiode te wijzigen. De deadline voor het inschrijven van spelers in de Champions League en Europa League valt dit jaar pas op 6 oktober. Daarom hebben ze in Engeland beslist om 'deadline day' op 5 oktober te zetten.

Tussen 5 en 16 oktober kunnen er wel nog spelers getransfereerd worden tussen Premier League-cllubs en lager gerangschikte teams, maar niet tussen twee Premier League-ploegen.