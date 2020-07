KV Oostende maakt werk van nieuwe ploeg en is bijna rond met achtste aanwinst

Een maand geleden telde KV Oostende nog amper elf spelers en dus is het volop op zoek naar een nieuw elftal.

Eerder stelde het met Theate, Hubert, Hendry, Kvasina, Ndicka, D'Arpino en Jäkel al zeven nieuwe namen voor en nu zou de vijfde ook eerstdaags een contract tekenen aan de kust. Het zou gaan om de 19-jarige Tom Krauss.

Krauss is net als Jäkel actief bij de beloften van RB Leipzig. De jonge Duitser is er het niveau van de beloften wat ontgroeid, maar is nog te groen achter de oren om al mee te draaien in de Bundesliga. Al mocht hij op de allerlaatste speeldag wel al invallen voor Leipzig.

Bij Oostende kan hij de nodige ervaring opdoen. Verwachting is dat de huurdeal eerstdaags aangekondigd wordt.