📷 Manchester City toont nieuwe tenue voor volgend seizoen

Manchester City kreeg enkele dagen geleden goed nieuws, want ze zullen ook de komende seizoenen mogen deelnemen aan de Champions League. De Engelse topclub heeft nu ook haar nieuwe tenue voorgesteld waarmee ze volgend seizoen onder meer te zien zullen op het kampioenenbal.

In het filmpje waarin Manchester City haar nieuwe tenue voorstelt, zijn enkele sterren van de club te zien en uiteraard mag Rode Duivel Kevin De Bruyne daarin niet ontbreken. Bekijk hieronder de nieuwe tenue van Manchester City.

From the City, by the City, for the City.



Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎



Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc



🏙 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9