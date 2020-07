Miljoenenboden voor Brugse sterkhouders, maar wie gaat dan voor de goals zorgen? Een twijfelgeval, een revival en enkele gebuisden

De ploegfoto van Club Brugge was er eentje zonder Kaveh Rezaei. En hij zal niet de enige aanvaller zijn die de komende weken of maanden blauw-zwart zal verlaten. Philippe Clement zal ongetwijfeld nieuw bloed vragen en krijgen, want was er vorig seizoen al niet iets als een 'spitsenprobleem'?

Kaveh Rezaei? Het is een speler waar Philippe Clement niet meer op lijkt te rekenen, want bij de ploegfoto woensdag was hij er niet bij. De Iraanse aanvaller was vorig seizoen nochtans goed voor twaalf goals en vier assists in competitie voor Charleroi, dat hem huurde van blauw-zwart. Van enfant terrible Diagne (4 goals) is er uiteraard ook geen spoor meer op of rond Jan Breydel te vinden.

Ondertussen is de belangstelling in zowel Emmanuel Dennis (9 goals, 2 assists over alle competities heen vorig seizoen) als Krépin Diatta (8 goals, 4 assists) nog steeds heel erg concreet en de coach van blauw-zwart wil in beide dossiers de (transfer)droom van de spelers niet in de weg staan.

Gekke transfermarkt

Door de gekke transfermarkt - die in twee delen tot oktober zal lopen - zullen ze vermoedelijk wel nog aan het seizoen beginnen bij Club Brugge, dat ook geen haast heeft om ze te verkopen op zich. Maar er moet ondertussen wel gedacht worden aan valabele opvolgers en vervangers.

Wat met Krmencik? De wintertransfer van de landskampioen kon zich voor de coronacrisis nog niet doorzetten, maar heeft ondertussen wel extra maanden gekregen en heeft nog drie seizoenen om alles waar te maken wat over hem werd gezegd.

Revival Okereke

Een voordeel heeft Club Brugge alvast wel ondertussen: David Okereke heeft zijn neus voor doelpunten in de voorbereiding alvast opnieuw gevonden, met onder meer twee rozen in de 6-0 oefenpot tegen KV Mechelen. Hij was vorig seizoen ook al goed voor 11 goals.

Het volledige gewicht van de aanval dragen? Dat lijkt misschien toch te veel van het goede. Daarom dat een naam als Gaich zo veelvuldig klinkt in de wandelgangen en de geruchtenmolen, want hij zou wél een valabele extra optie zijn.