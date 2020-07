Cyriel Dessers scoort zijn eerste voor Genk in ruime zege, PSG-sterren geven Waasland-Beveren les en Monaco klopt Cercle

Op vrijdag speelden diverse eersteklassers opnieuw een oefenwedstrijd. Daarbij werden heel wat boeiende tegenstanders gevonden.

KRC Genk haalde uit tegen het Nederlandse Excelsior Rotterdam en won uiteindelijk zijn tweede oefentreffen met 4-1.

Theo Bongonda scoorde twee keer voor de Genkies om er bij de rust al 2-0 van te maken, na de koffie wist ook Cyriel Dessers voor het eerst raak te treffen voor zijn nieuwe club. Borges had eerder al voor de 3-1 gezorgd.

Cercle Brugge en Waasland-Beveren verliezen

Cercle Brugge verloor zijn galatreffen na snelle tegendoelpunten tegen AS Monaco met 0-2, terwijl Waasland-Beveren het opnam tegen PSG.

De toppers (Neymar, Mbappé, Di Maria) kwamen opdraven en zorgden in de eerste match van een uur al meteen voor een 4-0. Daarna gingen ze ook door op hun elan in het tweede uur, na 120 minuten stond het uiteindelijk 7-0 over beide matchen heen.