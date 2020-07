Emotionele Zidane kan eindelijk die titel vieren: "Deze titel is zoveel mooier dan al die andere"

Zinedine Zidane nam ongeveer een jaar geleden over bij Real Madrid en bezorgde Real Madrid ondertussen alweer de tweede trofee sinds hij overnam.

In januari was er die Supercup al en nu dus de titel. Na de wedstrijd was Zidane zichtbaar geemotioneerd. "Dit is een van de beste dagen van mijn leven. Deze titel voelt zoveel beter dan al die andere."

"De Champions League is en blijft de Champions League, maar La Liga winnen is zoveel mooier. Ik heb het altijd gezegd. Het is makkelijker om de Champions League te winnen dan La Liga. De competitie blijft datgene waar het om draait", kon Zidane zijn geluk niet meer op.

"Gezien de situatie, alles wat er gebeurd is,... Dit is een geweldig gevoel. ik wou dat we het konden vieren met onze fans, maar ik ben er zeker van dat zij thuis aan het vieren zijn."