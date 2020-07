Ex-wereldkampioen Andre Schürrle houdt het op 29-jarige leeftijd voor bekeken

Andre Schürrle stopt per direct met voetballen. De Duitse ex-wereldkampioen is er slechts 29 jaar.

"Dag iedereen, ik wil laten weten dat ik stop met het professionele voetbal. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie herinneringen en kijk uit naar de uitdagingen die mij nog te wachten staan", liet Schürrle al kort optekenen.

De Duister heeft het gehad met het voetbalwereldje, waarin hij zich vaak eenzaam voelde. "Je moet altijd een bepaalde rol spelen om in deze wereld te overleven. Ik heb het applaus niet meer nodig. Ik was vaak eenzaam, zeker wanneer er geen hoogtepunten meer te beleven zijn."

Schürrle brak door bij Mainz en voetbalde achtereenvolgens nog voor Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Borussia Dortmund en Spartak Moskou. Bij die laatste werd die aankoopoptie niet gelicht, waardoor zijn contract bij Borussia Dortmund ontbonden werd.

In 2014 werd hij nog wereldkampioen met Duitsland. Hij vervulde toen een belangrijke rol binnen het team van Joachim Löw. Ook op de EK's van 2012 en 2016 was hij erbij. Schürrle was 57-voudig international en scoorde 22 keer.