De prognose van de redactie: Moeskroen, waar alles 'on hold' staat tot na de overname

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Vandaag: Moeskroen, waar de overname door Lille erg lang op zich laat wachten.

Prognose

Op Le Canonnier wacht men vol ongeduld op de dag dat de overname door Lille helemaal afgerond zal zijn. Tot dan zal er weinig tot niets bewegen bij Moeskroen. Hoe de kern, die op dit moment uit amper vijftien spelers bestaat, er binnen zes weken zal uitzien, weet geen mens.

De voorbije jaren slaagde Moeskroen er telkens wonderwel in om een uitgebalanceerde kern bij elkaar te brengen. Met een allegaartje aan huurlingen finishten Les Hurlus de voorbije twee seizoenen op een knappe tiende plaats.

Maar gaat het telkens goed blijven uitpakken? We durven het te betwijfelen. Moeskroen verloor al erg veel kwaliteit (zie verder) en zal moeten hopen dat er enkele voltreffers zitten tussen de huurlingen die Lille zal sturen. Is dat niet het geval, zou Moeskroen wel eens een erg zwaar seizoen tegemoet kunnen gaan.

Opvallende transfers

Aan inkomende zijde gebeurde er nog niets bij Moeskroen. Met Jean Butez (Antwerp), Frank Boya (Antwerp) en Nathan de Medina (Arminia Bielefeld) verloor Moeskroen drie absolute sterkhouders. Daarbij komt ook het vertrek van huurlingen Osabutey, Perica, Aleix Garcia, Boatu en Wimmer.

Revelatie Alessadro Ciranni staat ook open voor een stap hogerop, liet hij eerder al uitschijnen. Kortom, van het type-elftal van afgelopen seizoen blijft nauwelijks iets overeind.

Sterke punten/vraagtekens

Op dit moment is Moeskroen een vogel voor de kat. Maar het is duidelijk dat er snel verandering kan komen in het spelersbestand van Les Hurlus. Op Le Canonnier moeten ze hopen dat de overname door Lille weldra afgerond kan worden, waarna een karrenvracht aan talentvolle spelers naar Moeskroen kunnen trekken. Want dat dit Moeskroen zowel kwantiteit als kwaliteit nodig heeft om zich te kunnen handhaven in 1A, staat buiten kijf.