Analyse Leegloop bij Virton: deze 5 spelers weldra vrij op te pikken bij de Luxemburgers!?

Aan het sterke seizoen komt er geen vervolg voor Virton in de Proximus League. De ploeg uit de Gaume behaalde geen proflicentie voor volgend seizoen. Een leegloop dreigt, tenminste als de club gaat meewerken. Het is bekend dat het water tussen spelers en bestuur op dit moment erg diep is.

Enkele (belangrijke) spelers vertrokken al bij Virton. Aurélien Joachim (Differdange 03), Stelvio Cruz (RWDM), Dave Turpel (Hesperingen) en Raphaël Lecomte (Deinze) trokken de deur bij Virton achter zich dicht. Anthony Moris en Loïc Lapoussin, twee absolute smaakmakers van Virton, trainen in afwachting van een contract alvast mee bij Union. Daarnaast zijn er nog heel wat spelers die op te pikken zijn. Wij lijsten alvast vijf 'opportuniteitjes' op. Jerry Prempeh (31j, centrale verdediger, 24 wedstrijden - 0 goals): rots in de branding centraal achterin. Werd door 1B-kenners afgestempeld als een van de beste verdedigers van de reeks. Dat Virton het minst aantal doelpunten incasseerde, is mede te danken aan deze imposante verdediger. Guillaume François (30j, rechtsachter, 11 wedstrijden - 0 goals): miste door blessure de competitiestart. Ervaren flankspeler met meer dan 150 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller. Glenn Claes (26j, centrale middenvelder, 12 wedstrijden - 1 goal): Voormalig Belgisch jeugdinternational met goede traptechniek en veel vista. Op zijn 26ste al meer dan 100 wedstrijden in 1A en meer dan 50 wedstrijden in 1B op de teller. Ex-speler van Lierse, KV Mechelen en Lommel. Florian Vanzo (26j, aanvallende middenvelder, 9 wedstrijden - 0 goals): Kwam afgelopen seizoen niet verder dan negen wedstrijden, maar toonde eerder bij Waasland-Beveren over goede voetjes te beschikken. Clément Couturier (26j, linksbuiten, 25 wedstrijden - 6 doelpunten): kwam vorige zomer over van Dudelange, niet toevallig ook een ploeg van Flavio Becca. Groeide onmiddellijk uit tot vaste waarde bij Virton en toonde regelmatig zijn neus voor doelpunten.