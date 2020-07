Transferdrukte in Genk? 'Aanwinst komt dan tóch dit weekend, Club-target nog steeds in beeld en interesse voor Bongonda'

KRC Genk wil zich deze zomer nog versterken met oog op het nieuwe kampioenschap, waar de troepen van Hannes Wolf willen strijden om de prijzen. Dit weekend zou een belangrijk weekend kunnen worden, want er ligt een en ander in de pijplijn.

Zo is er de deal rond Daniel Munoz, die normaal gezien dit weekend zou moeten aankomen in Genk. Door visumproblemen leek hij niet op het vliegtuig richting Europa te mogen, maar volgens Het Belang van Limburg ziet het er nu wél goed uit.

Mogelijk wordt er een uitzondering gemaakt, omdat Munoz op een vlucht zou zitten met andere topsporters als Nairo Quintana en Egan Bernal, die zich komen voorbereiden op het nieuwe wielerseizoen.

Brunetta?

Ondertussen zou Genk ook nog steeds azen op de aanvallende middenvelder Juan Brunetta (23) van Godoy Cruz. Ook Club Brugge zag wel wat in de Argentijn, mogelijk valt ook die deal nog deze zomerperiode.

Aan uitgaande zijde is er ondertussen een opmerkelijk gerucht opgedoken in de Turkse media, waar Fenerbahçe interesse zou hebben in Theo Bongonda en daarvoor wel wat miljoenen op tafel wil leggen. De Limburgers eisen echter 25 miljoen euro.