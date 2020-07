Nog defensieve versterking op komst bij Essevee: 'AS Roma-verdediger wordt verhuurd aan Zulte Waregem'

Zulte Waregem stelde donderdagavond Laurens De Bock voor. Maar er is nog defensieve versterking op komst. Een jonge Fransman zou onderweg zijn naar Essevee.

De 20-jarige Fransman William Bianda staat op het punt een overgang te maken naar Zulte Waregem. Dat weet Sky Sports. Bianda is een linksvoetige centrale verdediger, die onder contract ligt bij AS Roma.

Bianda zou door Essevee voor een seizoen gehuurd worden, al bedongen ze ook een aankoopoptie op de sterke Fransman.

Bianda werd opgeleid bij Racing Lens, waar AS Roma hem in 2018 weghaalde voor 6 miljoen euro. De voormalige Franse jeugdinternational, die nog tot 2023 onder contract ligt bij de Giallorossi, speelde echter nog geen minuut in de Romeinse hoofdmacht.