🎥 LIVE: Anderlecht begint aan eerste oefenmatch tegen ASSE met team dat lijkt op elftal waar ze competitie mee zullen beginnen

Anderlecht speelt deze namiddag twee keer 75 minuten tegen AS Saint-Etienne. Om 15u30 staat het eerste duel op het programma. Daarin komt toch wel een elftal aan de start dat nauw zal aansluiten bij hoe ze de competitie gaan beginnen.

De match kan u hier LIVE op de website van ASSE volgen!

Anderlecht staat op voorsprong na een penalty van Vlap, uitgelokt door Lokonga.

Wellicht is het nog te vroeg voor Luckassen en dus start Cobbaut naast Kompany. Achter diepe spits Roofe krijgt Vlap de voorkeur op Verschaeren, die nog wat naar zijn beste vorm aan het zoeken is. Gelegenheidslinksachter is opnieuw Killian Sardella.

Op de flank geen lichtgeblesseerde Amuzu, wel Bakkali, die na een paar kwakkelseizoenen nog moet bewijzen dat hij helemaal terug is. Zulj en Lokonga vormen al een tijdje een duo op het middenveld.