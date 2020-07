Anderlecht-talent Thierry Lutonda wil zich bewijzen in Nederland: "Nooit begrepen waarom ik vorig seizoen geen kans kreeg"

Uitblinker tijdens de voorbereiding, maar toch slechts acht minuten gekregen op het hele seizoen. Het was een vreemd jaar voor Thierry Lutonda, die nu richting RKC trekt.

Terwijl bij Anderlecht de ene jongere na de andere een kans kreeg, bleef het voor Thierry Lutonda bij slechts acht minuten tegen Oostende. "Na mijn debuut raakte ik geblesseerd aan de enkel. Toen ik twee maanden later weer fit was, was alles veranderd. Ik kreeg van Kompany ook geen uitleg waarom ik ineens geen minuten meer kreeg."

"Vorig seizoen was een ontgoocheling voor mij. Mijn entourage en ik begrepen niet waarom ik geen kans meer kreeg. Ik had graag uitgeleend geweest, maar er kwam in januari geen club op de proppen."

En nu trekt Lutonda dus voor een jaar naar Nederland, waar hij voor RKC gaat spelen. "RKC wilde me heel graag, ik voelde een groot vertrouwen van het bestuur. Ik bezocht ook clubs zoals Lommel en KV Mechelen, maar koos liever voor Nederland. Veel jonge Belgen slagen erin om zich daar te ontwikkelen. Ik neem oud-Anderlecht-speler Mike Ndayishimiye als voorbeeld. Hij heeft daar een mooi parcours afgelegd."

RKC heeft wel een aankoopoptie op de jonge linksachter. "Hoeveel RKC moet betalen om mij definitief over te nemen, weet ik niet, maar dat bedrag is niet zo hoog. Die aankoopoptie kan wel alleen gelicht worden als RKC ook het seizoen erop in de Eredivisie speelt."