Gerard Lopez, eigenaar van Lille, hoopt op Jonathan David: "Hij past perfect binnen ons project"

De persconferentie over de overname van Moeskroen gaf de pers de kans om de eigenaar van Lille te spreken over dat andere dossier dat op zijn bureau ligt: Jonathan David.

Gerard Lopez zal gehoopt hebben de persconferentie in Moeskroen te kunnen verlaten zonder vragen over het transferdossier van Jonathan David. Die zou Victor Osimhen moeten vervangen. Wat de Nigeriaan betreft was er geen groot nieuws van de eigenaar van Lille: "Ik ga daar niets over zeggen, we weten dat er onderhandelingen gaande zijn". Victor Osimhen leek op weg naar Napoli, maar naar verluidt is op het laatste moment Liverpool nog komen aankloppen.

Over het onderwerp Jonathan David was Lopez spraakzamer: "Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in Jonathan David en ik dacht dat ik las dat hij ook in ons geïnteresseerd was", glimlachte de nieuwe eigenaar van Moeskroen. "David is een speler die goed, heel goed zelfs, past bij het project dat we opzetten. Nu zijn we nog steeds aan het onderhandelen en je weet hoe het gaat.