Moeskroen is overgenomen door Lille: "Moeskroen wordt geen satellietclub"

De overname van Moeskroen door Lille is afgerond en eigenaar Gerard Lopez sprak de pers voor het eerst toe.

Door de financiële problemen was Moeskroen op zoek naar een nieuwe koper. De vorige eigenaar Pairoj Piempongsant had maar weinig in de pap te brokken binnen de club. Die nieuwe eigenaar kwam er in de vorm van Gerard Lopez, die ook de eigenaar is van het Franse Lille.

Die twee clubs liggen op amper 25 km van elkaar en dus zag Lopez een opportuniteit. Het is de bedoeling dat Lille enkele jonge talenten in Moeskroen stalt, maar het woord satellietclub wil Lopez niet horen.

"Moeskroen wordt geen satellietclub. Het is gewoon één van mijn bedrijven, net als Lille. Het is wel de bedoeling dat de twee clubs spelers aan elkaar gaan uitlenen", aldus Lopez.