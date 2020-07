Westerlo haalt in haar eerste oefenwedstrijd zwaar uit tegen de beloften van KV Mechelen

Westerlo heeft indruk gemaakt in haar eerste oefenwedstrijd. De club won met duidelijke 0-6 cijfers tegen de beloften van KV Mechelen. De doelpunten waren mooi verdeeld, want in beide helften werd er drie keer gescoord.

Westerlo begon sterk aan de wedstrijd en na 14 minuten werd het beloond met een eerste doelpunt. Ambroise Gboho zorgde voor het openingsdoelpunt. Even later was Gboho daar opnieuw, want iets voor het half uur maakte hij er 0-2 van. in minuut 35 zorgde Sava Petrov zelfs nog voor de 0-3 ruststand. In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Westerlo toonde zich en Kurt Abrahams, Igor Vetokele en Tuur Dierckx zorgden voor de 0-6 eindstand. Een mooi resultaat voor de 1B-club. Deze middag waren dus de beloften van KV Mechelen aan het werk, maar vanavond zal de eerste ploeg het nog opnemen tegen Standard. Twee speelhelften met elk 3 doelpunten. Westerlo wint de eerste oefenwedstrijd met 0-6! #kvmwes pic.twitter.com/nU0xRvW0pP — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) July 18, 2020